Prognoza za četvrtak, 14. maj: Sutra nakon hladnog jutra, sunčan i topao dan
U Srbiji će sutra nakon hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar.
Jutarnja temperatura biće od jedan do sedam, a najviša dnevna od 20 do 23 stepeni.U Beogradu će takođe nakon hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplije.
Jutarnja temperatura biće od tri do sedam, a najviša dnevna oko 22 stepeni.
Narednih dana biće promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom.
U petak i subotu toplo, u većini mesta od 22 do 26 stepeni, a od nedelje temperatura u padu.
Biometeorološka prognoza za četvrtak, 14. maj:
Relativno povolјne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i nervno labilnim osobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.
(Beta, 13.05.2026)