Prognoza za četvrtak, 14. maj: Sutra nakon hladnog jutra, sunčan i topao dan

Beta pre 2 sata

U Srbiji će sutra nakon hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura biće od jedan do sedam, a najviša dnevna od 20 do 23 stepeni.U Beogradu će takođe nakon hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplije.

Jutarnja temperatura biće od tri do sedam, a najviša dnevna oko 22 stepeni.

Narednih dana biće promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

U petak i subotu toplo, u većini mesta od 22 do 26 stepeni, a od nedelje temperatura u padu.

Biometeorološka prognoza za četvrtak, 14. maj:

Relativno povolјne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i nervno labilnim osobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. 

(Beta, 13.05.2026)

