Skupština Srbije: Nastavljena rasprava o izbornim zakonima

Beta pre 1 sat

 Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas raspravu o predlozima izmena četiri zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Miroslav Petrašinović.

Na dnevnom redu su Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Ustavnom sudu.

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić upitao je zašto predlagač tih izmena zakona nije poslanik SNS Uglješa Mrdić koji je predložio ranije usvojeni set pravosudnih zakona. 

"Zašto se odustalo od dobitne kombinacije, zašto onakav pravni um kao Mrdić nije predlagač zakona? Mada za razliku od Uglješe, Petrašinović bar zna gde je završio fakultet i to u roku", kazao je Janjić. 

Ocenio je da vlast prihvata "one preporuke ODIHR koje joj odgovaraju". 

"Od sedam prioritetnih preporuka ODIHR usvoji ste jednu, ostale niste pomenuli. Pritisak na birače nula, funkcionerska kampanja nula, REM da ne pominjem. Izabrali ste one ODIHR preporuke koje najviše omogućavaju manipulacije od strane SNS, prvo da jedan birač može da podrži više lista. To može u normalnim zemljama poput Švedske ili Noveške gde nikom ne pada na pamet da pokrade izbore a u Srbiji je cilj vladajuće stranke da se pokradu izbori", kazao je Janjić. 

Kritikovao je i predlog da manjinsku listu može da osnuje grupa građana. 

"Kako ćemo znati da grupa građana zastupa manjinske interese? I ovde postoji interes da se zakon zaobiđe", pitao je poslanik stranke SRCE. 

Odgovorila mu je predsednica parlamenta Ana Brnabić koja je iz poslaničke klupe rekla da je i SNS bila protiv predloga da jedan birač može da podrži više lista.

"Zato smo o tome konsultovali i Evropsku komisiju i Brisel. Upravo je Brisel to podržao, da ta preporuka ODIHR, pomenuta u šest izveštaja, mora da se sprovede. Pa da li hoćete da sprovode preporuke ODIHR ili ne", uzvratila je Brnabić.

(Beta, 13.05.2026)

