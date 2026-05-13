SRCE: Beograd postao talac organizovanog vandalizma i oglasna tabla sa predizbornim porukama SNS

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je danas da je Beograd postao talac "nezapamćenog, organizovanog vandalizma", dok su fasade postale oglasna tabla mržnje koju ispisuju plaćenici Srpske napredne stranke (SNS).

"Meta su svi oni koji se usuđuju da misle drugačije, zbog čega su stradale stotine uništenih privatnih kuća, stambenih zgrada i javnih objekata širom grada. Ono što potvrđuje ovu činjenicu je i frapantna selektivnost ovog 'farbanja' Beograda - dok su starije zgrade i domovi običnih građana išarani uvredama, novi objekti 'povlašćenih investitora' ostali su netaknuti", naveo je u saopštenju Gradski odbor Srbija centra.

Iz stranke su istakli da na zgradama u Beogradu na vodi nema nijednog grafita sa uvredama jer "režimska falanga tačno zna gde sme, a gde ne sme da prlja", dodajući da je to i dokaz da je vandalizam sistemski projekat zastrašivanja.

Naveli su da je posebno sramotno ćutanje ministarstva unutrašnjih poslova, uprkos tome što su policiji dostavljeni brojni snimci sa nadzornih kamera i "jasni dokazi o počiniocima".

"Policija koja ne hapsi vandale dok uništavaju imovinu postala je servis vladajuće partije", poručili su iz stranke SRCE.

Upitali su Gradsku upravu "dokle će okretati glavu od uništavanja grada" i pozvali na hitno uklanjanje grafita mržnje sa svih javnih objekata o trošku budžeta koji pune svi građani, pozivajući se na Odluku o uklanjanju grafita iz 2019. godine.

"Moralna obaveza gradonačelnika Šapića, inače visokog funkcionera SNS, bila bi da, po povratku u Beograd na radno mesto, iz gradskog budžeta obezbedi i sveobuhvatnu pomoć i subvencije vlasnicima privatnih kuća i stambenim zajednicama čije su fasade oštećene u ovom talasu režimskog vandalizma", poručili su iz stranke SRCE.

Dok Šapić, kako su naveli, troši milione dinara na "kozmetičke projekte i ličnu promociju", iz stranke su istakli da je grad postao "oglasna tabla sa predizbornim porukama SNS".

"Njegovo ćutanje je potpis na svakom od tih grafita. Ako, između ostalog, nije u stanju da zaštiti fasade Beograda od partijskih kolega i Vučićevih 'lojalista', više nije dostojan da vodi ovaj grad ni jedan jedini dan", poručili su iz stranke SRCE.

(Beta, 13.05.2026)