Inflacija u aprilu skočila na 3,3 odsto

1 Inflacija u aprilu u odnosu na isti mesec prošle godine povećana je na 3,3 odsto.

Međugodišnja inflacija u martu bila je 2,8 odsto, a u februaru 2,5 odsto. U odnosu na prethodni mesec, mart, cene proizvoda i usluga lične potrošnje su u proseku povećane za 0,8 odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku. Od početka godine, odnosno na decembar 2025. godine cene su porasle u proseku 2,1 odsto. U odnosu na mart, u aprilu su najviše poskupeli proizvodi iz grupe Odeća i obuća (2,5%), Transport (2,2%), Hrana i bezalkoholna pića (1%), Restorani i