(Foto) Beba izgubila nogu tokom ruskog napada na Ukrajinu. Dron pogodio kuću, dvoje mrtvih: Lekari se bore za život devetomesečne devojčice!

Devetomesečna devojčica je izgubila nogu i hitno je prebačena u bolnicu Požar je ugašen, a sanacija posledica napada je u toku Dve osobe su poginule, a devetomesečna beba je teško povređena u ruskom napadu na Krivi Rog koji se dogodio sinoć.

Beba je u napadu izgubila nogu, javlja "Ukrajinska pravda". Prema rečima Aleksandra Vilkula, šefa Saveta odbrane Krivog Roga, dron kompanije Šahed direktno je pogodio kuću, izazvavši požar. U napadu su poginuli 43-godišnji muškarac i 65-godišnja žena. Požar je u međuvremenu ugašen. "Devetomesečnoj devojčici je amputirana noga. Hitno je prevezena u bolnicu gde joj se ukazuje sva neophodna pomoć. Požar je ugašen, a sanacija posledica je u toku", rekao je Vilkul. O