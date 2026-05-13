(Foto) Beba izgubila nogu tokom ruskog napada na Ukrajinu. Dron pogodio kuću, dvoje mrtvih: Lekari se bore za život devetomesečne devojčice!

Blic pre 7 minuta
(Foto) Beba izgubila nogu tokom ruskog napada na Ukrajinu. Dron pogodio kuću, dvoje mrtvih: Lekari se bore za život…

Devetomesečna devojčica je izgubila nogu i hitno je prebačena u bolnicu Požar je ugašen, a sanacija posledica napada je u toku Dve osobe su poginule, a devetomesečna beba je teško povređena u ruskom napadu na Krivi Rog koji se dogodio sinoć.

Beba je u napadu izgubila nogu, javlja "Ukrajinska pravda". Prema rečima Aleksandra Vilkula, šefa Saveta odbrane Krivog Roga, dron kompanije Šahed direktno je pogodio kuću, izazvavši požar. U napadu su poginuli 43-godišnji muškarac i 65-godišnja žena. Požar je u međuvremenu ugašen. "Devetomesečnoj devojčici je amputirana noga. Hitno je prevezena u bolnicu gde joj se ukazuje sva neophodna pomoć. Požar je ugašen, a sanacija posledica je u toku", rekao je Vilkul. O
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Lavrov: Protiv zemalja koje brane svoj suverenitet vođen potpuni pravni rat, primer Jugoslavija

Lavrov: Protiv zemalja koje brane svoj suverenitet vođen potpuni pravni rat, primer Jugoslavija

RTV pre 17 minuta
GUR: Rusija započela kombinovani vazdušni napad na Ukrajinu; Sibiga: Dan rata nas košta 450 miliona dolara

GUR: Rusija započela kombinovani vazdušni napad na Ukrajinu; Sibiga: Dan rata nas košta 450 miliona dolara

RTS pre 42 minuta
Moskva je zagrmela: Setite se bombardovanja Jugoslavije

Moskva je zagrmela: Setite se bombardovanja Jugoslavije

B92 pre 42 minuta
Lavrov: Jugoslavija primer pravnog rata protiv suverenih država

Lavrov: Jugoslavija primer pravnog rata protiv suverenih država

Politika pre 17 minuta
Ukrajinska obaveštajna služba: Slede novi ruski talasi raketa i dronova

Ukrajinska obaveštajna služba: Slede novi ruski talasi raketa i dronova

NIN pre 57 minuta
Veliki ruski udar na Ukrajinu: 200 dronova u vazduhu, a to je samo prvi talas (mapa)

Veliki ruski udar na Ukrajinu: 200 dronova u vazduhu, a to je samo prvi talas (mapa)

Pravda pre 2 sata
Sibiha: Jedan dan rata košta Ukrajinu 450 miliona dolara

Sibiha: Jedan dan rata košta Ukrajinu 450 miliona dolara

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaDronpožar

Svet, najnovije vesti »

Turska naručila prvih 20 domaćih lovaca pete generacije KAAN

Turska naručila prvih 20 domaćih lovaca pete generacije KAAN

Aero.rs pre 12 minuta
(Foto) Beba izgubila nogu tokom ruskog napada na Ukrajinu. Dron pogodio kuću, dvoje mrtvih: Lekari se bore za život…

(Foto) Beba izgubila nogu tokom ruskog napada na Ukrajinu. Dron pogodio kuću, dvoje mrtvih: Lekari se bore za život devetomesečne devojčice!

Blic pre 7 minuta
Lavrov: Protiv zemalja koje brane svoj suverenitet vođen potpuni pravni rat, primer Jugoslavija

Lavrov: Protiv zemalja koje brane svoj suverenitet vođen potpuni pravni rat, primer Jugoslavija

RTV pre 17 minuta
Pucnjava u parlamentu Filipina u prenosu uživo! Policija krenula da hapsi senatora, odjeknuli hici (video)

Pucnjava u parlamentu Filipina u prenosu uživo! Policija krenula da hapsi senatora, odjeknuli hici (video)

Blic pre 7 minuta
Tramp stigao u Peking uz svečani doček i crveni tepih, dočekao ga potpredsednik Kine

Tramp stigao u Peking uz svečani doček i crveni tepih, dočekao ga potpredsednik Kine

RTV pre 37 minuta