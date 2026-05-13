Ključno za Niš je vlasništvo! Tabaković za "Blic Biznis": "Trenutna situacija nas iscrpljuje i košta"

Cilj je obezbediti stabilnost poslovanja NIS-a i nakon isteka trenutne licence Pitanje vlasničke strukture Naftne industrije Srbije (NIS) je ključno pitanje, rekla je guverner NBS Jorgovanka Tabaković, odgovarajući na pitanje "Blic Biznisa", dokle NIS u ovoj situaciji može da izdrži, u svetlu odbrojavanja dana do isteka licence. Iako NIS trenutno funkcioniše normalno, ističe Tabaković, ključni cilj je osigurati stabilnost poslovanja i nakon isteka trenutne licence.