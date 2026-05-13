SAD i Kina završile pregovore u Seulu uoči sastanka Trumpa i Xija

Trgovinski pregovarači predvođeni američkim ministrom finansija Scottom Bessentom i kineskim potpredsednikom vlade He Lifengom započeli su razgovore u Seulu kako bi pripremili ovonedeljni samit lidera dve najveće svetske privrede.

Rat u Iranu i najnoviji razvoj bilateralne trgovine verovatno su bili među glavnim temama razgovora koji su trajali oko tri sata i završeni su oko 15.50 po lokalnom vremenu. Dva tima poslednji put su se sastala licem u lice u Parizu pre dva meseca, nedugo nakon što su SAD i Izrael napali Iran. Ishod sastanka u sredu postaviće temelje za samit između Donalda Trumpa i kineskog predsednika Xi Jinpinga od 13. do 15. maja - prve posete jednog američkog predsednika