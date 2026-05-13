Stigao revidirani predlog MOL-a o NIS-u, Handanović: Nismo zadovoljni, ali idemo dalje

Bloomberg Adria pre 3 sata  |  Bloomberg Adria
U utorak kasno uveče stigao je revidirani predlog kompanije MOL povodom Naftne industrije Srbije ( NIS), ali i dalje nismo potpuno zadovoljni ponuđenim rešenjima, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Kako je istakla, najvažnije pitanje u ovim pregovorima ostaje budućnost rada Rafinerije, stabilnost prerade i sigurnost snabdevanja našeg tržišta. "Nećemo donositi odluke koje mogu ugroziti energetsku bezbednost Srbije, niti uticaj koji rad rafinerije ima na našu ekonomiju i privredu. Razgovori se nastavljaju danas i sutra, sa ciljem da dođemo do održivog i odgovornog kompromisa, ali ne po svaku cenu", dodala je ona u objavi na Instagram nalogu. View this post on
