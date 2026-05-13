Cedevita Olimpija od velikog minusa do majstorice protiv Crvene zvezde u plej-ofu ABA lige

Košarkaši Cedevita Olimpije izborili su majstoricu u plej-ofu ABA lige pošto su kod kuće slavili rezultatom 92:86.

Na taj način su izjednačili u seriji na 1:1, pa će putnika u polufinale odlučiti treća utakmica serije koja je biti odigrana u petak 15. maja u Beogradu. Pobednik ovog duela u polufinalu će igrati protiv Partizana. Crveno-beli su odlično „otvorili“ utakmicu povevši dvocifrenom razlikom, a u jednom trenutku maksimalna prednost za izabranike trenera Saše Obradovića bio je 21 poena razlike. Ipak, kako je utakmica tekla tako su domaći „topili“ prednost rivala, a u