Da birač može da podrži dve liste: Šta opozicija još zamera u vezi sa izbornim zakonima?

Poslanica iz opozicione stranke Srbija centar (SRCE) Verica Milanović kritikovala je danas u Skupštini Srbije predlog da se građanima omogući da potpisom podrže više izbornih lista koje se kandiduju za izbore i dodala da će ta partija glasati protiv izmena i dopuna seta izbornih zakona.

Ona je na skupštinskoj sednici kazala da taj predlog ide na ruku predstavnicima vlasti i optužila ih da će tu odredbu zloupotrebljavati, ako bude usvojena. Po njenim rečima, biće mnogo lakše predavati fiktivne izborne liste, ako jedan glasač ima pravo da podrži više lista. Ocenila je da vlast samo prividno pokušava da poboljša izborne uslove, a da je prethodnih godina „razorila izborni sistem“. „Mnogo toga nije u redu sa izbornim procesom u Srbiji. Nije opozicija