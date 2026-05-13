I, opet izbori na Kosovu: Liste sa 917 kandidata predala 23 politička subjekta

Centralna izborna komisija Kosova (CIK) saopštila je danas da je primila liste sa 917 kandidata za poslanike od 23 politička subjekta za vanredne parlamentarne izbore 7. juna, dok četiri političke partije koje su ranije najavile učešće nisu predale liste kandidata.

Portparol CIK-a Valjmir Eljezi rekao je da je 12. maja završen rok za onlajn podnošenje lista kandidata za poslanike od strane političkih subjekata koji teže sertifikaciji za učešće na izborima. Eljezi je naveo da je od 2. do 12. maja CIK primila liste od 23 politička subjekta. „Tokom 11-dnevnog perioda, CIK je primila liste kandidata za poslanike od 23 politička subjekta, od kojih 18 političkih partija, tri koalicije, jedne građanske inicijative i jednog