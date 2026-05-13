Izložba povodom 850 godina od rođenja Svetog Save sa predmetima iz Hilandara od 15. maja u Beogradu

Srpska pravoslavna crkva (SPC) je danas najavila da će u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) u Beogradu od petka, 15. maja, do 19. jula, povodom 850 godina od rođenja Svetog Save, biti izložene neki od najznačajnijih predmeta iz Carske lavre Manastira Hilandar na Svetoj Gori.

Predmete vezane za život prvog srpskog arhiepiskopa u sredu će na aerodromu „Nikola Tesla“ dočekati patrijarh SPC Porfirije i najviši predstavnici države, uz crkvene i državne počasti, ističe se u saopštenju. Na izložbi će biti predstavljena mozaična ikona Bogorodice Odigitrije, pred kojom je „usnuo u Gospodu Stefan Nemanja, u monaštvu proslavljen kao Sveti Simeon Mirotočivi“. Ta ikona, rad solunskih majstora s kraja 12. veka, najstarija je u riznici Hilandara,