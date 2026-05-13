Izraelska vojska tvrdi da je ubila 350 članova Hezbolaha poslednjih nedelja

Izraelska vojska saopštila je danas da je ubila više od 350 pripadnika pokreta Hezbolah na jugu Libana i da je poslednjih nedelja gađala više od 1.100 meta tog proiranskog pokreta.

Vojska Izraela je ubila „više od 350 terorista u južnom Libanu i ciljala više od 1.100 meta Hezbolaha poslednjih nedelja, kao deo operacija sprovedenih u skladu sa sporazumima između Izraela i Libana“. „Izraelska vojska će nastaviti da se suprotstavlja pretnjama izraelskim civilima i sopstvenim trupama“, navodi se u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama. Uprkos prekidu vatre koji je teoretski na snazi od 17. aprila, Izrael je nastavio da granatira nekoliko