„Jedan ima potres mozga“: Napadnuto i povređeno troje aktivista u Beogradu tokom deljenja nalepnica

Troje aktivista zbora građana beogradskog naselja Karaburma je danas povređeno kada su ih napale osobe koje su bile kod štanda Srpske napredne stranke, izjavila je supruga jednog od povređenih.

Ona je za portal N1 rekla da je do toga došlo dok su aktivisti delili građanima nalepnice „Studenti pobeđuju“ na raskrsnici ulica Vuka Vrčevića i Višnjičke, kada su ih, kako tvrdi, napali „crnokapuljaši“. Njen suprug, jedan od povređenih aktivista, u Urgentnom centru je jer, ;po njenim rečima, ima potres mozga. Kako tvrdi, osobe koje su bile ispred štanda SNS, prešle su ulicu i napale prvo N.Dž. koji je delio nalepnice „Studenti pobeđuju“, a onda su napali još