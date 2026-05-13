Juče četiri, danas šest sati: Kamioni opet „čame“ na granici sa Hrvatskom

Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju šest sati, objavio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na graničnom prelazu Šid na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj kamioni čekaju četiri sata, a na prelazu Bezdan tri. Po jedan sat kamioni čekaju na graničnim prelazima Sremska Rača ka Bosni i Hercegovini i Kelebija ka Mađarskoj. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila, preneo je AMSS.