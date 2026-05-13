Kalinić prvi put o incidentu protiv Zlatibora: Pogrešio sam i kajem se, ali uvek ću reagovati na takve stvari

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od ekipe Cedevite u drugoj utakmici četvrtfinalne serije plej-ofa ABA lige – 92:86.

Zvezda je u jednom momentu utakmice u Stožicama imala i 21 poen razlike, ali je ispustila prednost i na kraju će majstorica u petak (19č) odlučiti ko će na megdan Partizanu u polufinalu ovog takmičenja. O utakmici je govorio igrač crveno-belih, Nikola Kalinić, ali je prethodno prvi put javno prokomentarisao incident koji je imao sa igračem Zlatibora, Matejom Čibejom u četvrtfinalnoj seriji KLS-a. – To je zatvorena priča i ne bih da joj ponovo pridajem značaj.