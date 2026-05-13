Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu o izmenama izbornih zakona

Nešto nakon 10 časova nastavljena je Treća sednina skupštine Srbije na čijem su dnevnom redu predlozi izmena i dopuna četiri izborna zakona Sednici prisustvuje 128 narodnih poslanika čime je ispunjen kvorum za rad Skupštine.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić najavila je nastavka načelnog pretresa dnevnog reda, a prvi je reč dobio poslanik stranke SRCE Stefan Janjić koji je poručio da je „Petrašinović novi Mrdić“. Podsećamo da je tokom rasprave o predlozima za proširenje dnevnog reda na jučerašnjoj sednici prihvaćeno je da se u njega uvrsti Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama, kao i Predlog odluke o