Susret Trampa i Sija mogao bi da definiše odnose supersila na duži period

Bezbednost oko pekinškog istorijskog trga Tjenanmen danima je pooštrena, a na društvenim mrežama kruže glasine o specijalnoj paradi ili nekom velikom pažljivo organizovanom događaju.

Pripreme za veliki događaj započele su šapatom, ali Kina je izgleda spremna da izvede krupnu predstavu za američkog predsednika Donalda Trampa. Predviđeni su razgovori Trampa sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom, banket, i poseta Nebeskom hramu, kompleksu carskih hramova u kojima su se vladari molili za dobru žetvu. A i Tramp i Si Đinping će se svakako nadati da će poseta uroditi plodom. Susret dvojice najmoćnijih svetska lidera mogao bi da postane jedan od