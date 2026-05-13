Tabaković: Inflacija ove godine oko 3,6%, a privredni rast 3%

Ilustracija (Foto: Shutterstock.com/dee karen) Inflacija u Srbiji, prema projekciji Narodne banke Srbije trebalo bi da nastavi da se kreće u granicama cilja od 3% plus-minus 1,5 %, a u proseku će ove godine iznositi 3,6 %, rekla je guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković na predstavljanju majskog Izveštaja o inflaciji.

Kako stoji u saopštenju NBS, prema revidiranoj projekciji, rast BDP-a Srbije u 2026. smanjen je sa 3,5 na 3%. Guvernerka je kazala da će inflacija u ostatku tekućeg tromesečja, kao i u trećem kvartalu, u proseku biti u okviru granica cilja, a da je NBS revidirala prognozu privrednog rasta zbog zaoštravanja geopolitičkih tenzija, usled rata na Bliskom istoku. - Zbog uticaja produžene globalne neizvesnosti na investiciono poverenje, još od prošle godine rast