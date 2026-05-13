Japan pogodila dva jaka zemljotresa

Euronews pre 18 minuta  |  Autor: Tanjug
Japanski arhipelag Izu danas je pogodio zemljotres jačine 5,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 457 kilometara i udaljen 486 kilometara od grada Hamamacua. Pre ovog, Japan je pogodio još jedan zemljotres, jačine 4,9 stepeni, istočno od ostrva Hokaido. Epicentar tog zemljotresa takođe je bio na otvorenom moru, na dubini od 10 kilometara, udaljen 193 kilometra od grada Kušira. Za sada nema podataka o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
