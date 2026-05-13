Tramp u Kini posle skoro deceniju: Samit koji određuje pravac svetske politike

Kina se priprema za jedan od najznačajnijih diplomatskih susreta poslednjih godina, dok bezbednosne mere oko Trga Tjenanmen i najave koreografisanih događaja sugerišu da Peking sprema grandiozan doček za američkog predsednika Donalda Trampa.

Samit dvojice najmoćnijih svetskih lidera, Donalda Trampa i Si Đinpinga, dolazi u trenutku kada su globalna trgovina, tehnološka trka i tenzije na Tajvanu postali prioriteti Vašingtona, nakon višemesečnog fokusa na unutrašnje probleme i sukobe na Bliskom istoku i zapadnoj hemisferi. Plan posete uključuje zvanične razgovore, banket i posetu Nebeskom hramu, a obe strane se nadaju da će ovaj susret postaviti temelje za buduću saradnju, uprkos očiglednim rizicima od