Minesota bolje da nije izlazila na parket: Sparsi urnisali Timbervulvse u petom meču!

Kao da nismo gledali plej-of meč! Ekipa San Antonio Sparsa rutinski je savladala Minesotu Timbervulvse u petom meču druge runde Zapadne konferencije NBA plej-ofa rezultatom 126:97.

Sparsi su od samog početka kontrolisali dešavanja na terenu i ubedljivo savladali rivala za vođstvo od 3:2 u seriji. Domaći tim je već u prvoj četvrtini stekao dvocifrenu prednost, a na prvu pauzu otišao sa četiri poena viška. Do kraja prvog poluvremena Sparsi su povećali razliku na 59:47. Pitanje pobednika praktično je rešeno nakon treće deonice, kada je San Antonio stigao do 18 poena prednosti (91:73). Dominaciju domaće ekipe potvrđuje i podatak da su dobili sve