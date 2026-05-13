Đenović: Sabor SPC sve više usmeren na dnevnu politiku, slučaj mitropolita Justina „politički motivisan“

Redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve počelo je danas arhijerejskom liturgijom u Hramu Svetog Save u Beogradu, kojom je načalstvovao patrijarh srpski Porfirije, dok će radni deo najvišeg crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tela SPC početi sutra u kripti Spomen-hrama na Vračaru, uz očekivanje razmatranja izveštaja eparhija i drugih crkvenih organa. Verski analitičar Draško Đenović ocenio je za Insajder da Sabor SPC sve više izlazi iz okvira crkvenog života i prerasta u „političko pitanje“,

Hram Svetog Save Foto: Srđan Ilić „Crkva je zapravo postala bliža političkim vlastodršcima nego običnom narodu, iako crkvu čini narod“, rekao je Đenović govoreći o početku zasedanja Svetog arhijerejskog sabora SPC. On je naveo da je danas održana molitva prizivanja Duha Svetoga, dok bi sutra trebalo da počne radni deo Sabora. Dodao je da još nije poznat dnevni red, ali da će eparhije podnositi izveštaje i da je „gotovo sigurno“ da će jedna od tema biti slučaj