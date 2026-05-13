Istekao rok za predaju lista kandidata za poslanike za izbore 7. juna na Kosovu

U ponoć je istekao rok za predaju lista kandidata za poslanike skupštine Kosova sa kojima će politički subjekti učestvovati na vanrednim izborima 7. juna.

Kako je ranije saopšteno iz Centralne izborne komisije u Prištini (CIK), za učešće na izborima prijavilo se 27 političkih subjekata, od čega 22 političke partije, tri koalicije, jedna građanska inicijativa i jedan nezavisni kandidat. Od srpskih političkih subjekata za izbore su se prijavili najveća srpska stranka na Kosovu - Srpska lista, zatim Za slobodu, pravdu i opstanak i novoformirana inicijativa "Složno pobeđujemo".