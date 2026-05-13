Na Batrovcima teretna vozila čekaju četiri sata na izlaz, na Šidu i Bezdanu tri sata

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju četiri sata na izlaz.

Na graničnim prelazima Šid i Bezdan teretna vozila čekaju tri sata na izlaz, a na Kelebiji sat vremena. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, navodi Auto-moto savez Srbije.