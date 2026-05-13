OJT u Subotici: Biće uzeta detaljna izjava maloletnika povodom incidenta tokom skupa SNS-a

Osnovno javno tužilaštvo u Subotici saopštilo je danas da će, imajući u vidu da je jedan od učesnika incidenta u naselju Aleksandrovo maloletno lice, najhitnije pozvati njegovog zakonskog zastupnika i maloletnika radi davanja detaljne izjave o incidentu koji se dogodio 9. maja tokom skupa podrške Srpskoj naprednoj stranci (SNS).

Foto: Tingey Injury Law Firm / Unsplash Tužilaštvo je navelo da je 12. maja zaprimilo izveštaj Policijske uprave Subotica o incidentu u Aleksandrovu, kao i da su svi učesnici dali izjave u prostorijama policije, dok je maloletnik izjavu dao u prisustvu zakonskog zastupnika. Prema izveštaju policije, kako se navodi u saopštenju OJT, "nije došlo do fizičkog povređivanja bilo kog učesnika incidenta". Tužilaštvo je saopštilo da će nakon uzimanja detaljne izjave od