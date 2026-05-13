RHMZ: Na jugoistoku Srbije u četvrtak zimsko jutro, od petka padavinei žuti meteo alarm

BEOGRAD-VRANJE-LESKOVAC-NIŠ Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) prognozira za jugoistok Srbije, za četvrtak 14. maja, zimske jutarnje temperature od pet do šest stepeni u plusu, od petka najavljuje padavine, a za vikend pljuskove i na snazi će biti žuti meteo alarm.

Dnevne temperature u četvrtak kretaće se od 20 do 22 stepena, biće zastupljena slaba oblačnost sa dužim sunčevim intervalima i silaznim vetrom iz prvca severozapada, a izdat je zeleni meteo alarm, što znači da neće biti potencijalne opasnosti za ljude, objekte i životinje. Od petka 15. maja i za naredni vikend jutarnje temperature vazduha kretaće se u rasponu od devet do 11 stepeni, dnevne od 18 do 21 stepena, za petak se predviđa slaba kiša, a u subotu u nedelju