Milka prevarila ljubitelje čokolade, kaže sud u Nemačkoj

Alamy Težina Milka čokolade smanjila se sa 100 na 90 grama, što joj je donelo titulu „prevarantske ambalaže 2025“ U jeku inflacije, sud u Nemačkoj je utvrdio da je proizvođač Milka čokolade sa alpskim mlekom prevario potrošače i prekršio zakon o konkurenciji.

Smanjenje količine čokolade i ista ambalaža znači da su kupci obmanuti, presudio je regionalni sud u Bremenu. Tronedeljni sudski postupak pokrenula je Kancelarija za zaštitu potrošača u Hamburgu (VZHH), koja je optužila proizvođača Mondelez da je obmanuo potrošače smanjenjem težine čokolade Alpenmilh sa 100 na 90 grama. Mondelez je rekao za BBC da „ozbiljno shvata odluku suda“ i da će je „sada detaljno razmotriti“. Proizvođači su često pribegavali smanjenju