Vlasnici firme za obezbeđenje iz Prokuplja utajili porez i oštetili republički budžet za oko 2 miliona

Protiv dve osobe koja su kao odgovorna lica jednog privrednog društva za obezbeđenje objekata iz Prokuplja izbegavala da plate porez na dobit, tako što su tvrdili da im firma nije aktivna iako je to bila, podnete su krivične prijave.

One se sumnjiče da su oštetile republički budžet za oko 2 miliona dinara. Kako saopštavaju iz MUP-a, policijski službenici Policijske uprave u Prokuplju, u saradnji sa Poreskom policijom podneli su krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju protiv N. J. (1993) iz okoline Žitorađe i D. I. (1988) iz Prokuplja, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo poreska utaja. Sumnja se da su oni kao odgovorna lica jednog privrednog društva za