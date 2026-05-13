Zaplenjeno preko 20 kilograma marihuane u kolima na auto-putu kod Niša, uhapšen vozač

Pošto je na auto-putu kod Niša policija sinoć našla preko 20 kilograma marihuane u njegovom automobilu, uhapšen je 45-godišnji S.

T. iz Prizrena, kažu iz niške Policijske uprave. Kako navode, oko 21,6 kilograma droge nađeno je u njegovom “opelu” i ona je bila upakovana u 20 paketa. Sumnjaju da je bila namenjena daljoj prodaji. S. T. se zato tereti za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.