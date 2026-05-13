Evrovizijska scena ovo do sada nije videla: Portugalija oduševila nastupom u prvom polufinalu, ali nisu prošli dalje

Portugalija je nastupila u prvom polufinalu Evrovizije 2026 u Beču.

Grupa Bandidos do Cante izvela je pesmu „Rosa“, a na scenu je izašla peta po redu, nakon Grčke i pre Gruzije. Za razliku od nastupa koji igraju na kartu velikog spektakla, Portugalija je donela drugačiju atmosferu - mirniju, emotivniju i oslonjenu na prepoznatljiv muzički identitet ove zemlje. Pogledajte u galeriji kako je izgledao njihov nastup: Bandidos do Cante čine Migel Košta, Duarte Farijas, Fransisko Raposo, Luiš Aleikso i Fransisko Peštana, a njihov zvuk