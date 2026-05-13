"Nema povlačenja"! Iranska vojska: Održavamo najviši nivo pripravnosti, primirje sa SAD izuzetno neizvesno

Iranske oružane snage održavaju „najviši nivo pripravnosti“ dok je primirje sa Sjedinjenim Državama izuzetno neizvesno, rekao je portparol iranske vojske, brigadni general Mohamed Akrami Nija.

U saopštenju iz Mešheda, Akrami Nija je objasnio da Mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde kontroliše zapadni deo Ormuskog moreuza, dok su redovne pomorske snage zadužene za njegov istočni deo. „Iranska vojska je sprečila neprijatelja da postigne bilo koji od svojih ciljeva, i posle ovog rata nema povlačenja“, rekao je general. Poruka SAD Akrami Nija, bez navođenja detalja, tvrdio je da je američka vojna oprema uništena u bazama širom Bliskog istoka.