Uhapšena četiri pripadnika Iranske revolucionarne garde! Grupa pokušala da uđe na teritoriju ove države, usledio žestok obračun, ima ranjenih

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kuvajta saopštilo je danas da su četiri muškarca uhapšena tokom pokušaja da ilegalno uđu u zemlju i da su oni priznali da pripadaju Revolucionarnoj gardi Irana, javlja zvanična kuvajtska agencija KUNA.

Ministarstvo je navelo da su uhapšeni rekli da im je zadatak bio da iznajmljenim ribarskim brodom dođu na kuvajtsko ostrvo Bubijan, blizu granice sa Irakom, kako bi izvršili neprijateljska dela protiv Kuvajta. Grupa koja je pokušala da uđe u Kuvajt prvo je razmenila vatru sa oružanim snagama zemlje, ranivši jednog vojnika. Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da su dva člana grupe uspela da pobegnu. (Kurir.rs/Beta)