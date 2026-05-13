Vembijeva rapsodija! Edvards i ekipa nisu znali šta ih je snašlo: Francuz demolirao Minesotu i doveo Sparse na korak od finala Zapada! (video)

Košarkaši San Antonija pobedili su prošle noći na svom terenu Minesotu sa 126:97 i tako poveli sa 3:2 u polufinalnoj seriji plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Najzaslužniji za trijumf San Antonija bio je Viktor Vembanjama koji je meč završio sa 27 poena, 17 skokova, pet asistencija i tri blokade. Vembanjamu su najbolje pratili Keldon Džonson sa 21, Dieron Foks sa 18 i Stefon Kasl sa 17 postignutih poena. Entoni Edvards, koji je bio ograničen za samo osam poena u prvom poluvremenu, završio je utakmicu sa 20 poena za Minesotu. Džulijus Rendl i Džejden Mekdenijels su dodali po 17 poena. San Antonio je vodio i sa 18 poena