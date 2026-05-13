Žestoka tuča delija i policije! Pogledajte snimke opšeg haosa u Loznici: Neredi uoči početka finala Kupa Srbije! Suzavci i topovski udari na sve strane

Finale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine kasni zbog žestoke tuče delija i policije na severnoj tribini stadiona "Lagator".

Do tuče je došlo uoči početka meča. Policija je sa dva kordona postrorjena ispred severne tribine, a na samoj tribini je bacila suzavac. Zbog toga je deo navijača preskočio ogradu i našao se na terenu kako bi izbegao suzavac. Primarni problem su navijači na terenu, dok ne odu sa terena utakmica ne počinje.