Momci iz benda "Lavina" van sebe od sreće: Prva izjava Srba nakon prolaska u finale Evrovizije

Srbija se sinoć plasirala u veliko finale Evrovizije, koje se održava u subotu, 16. maja u Beču, metal bend "Lavina" iz Niša oduševio je publiku širom starog kontinenta, a nakon dalje kvalifikacije momci iz Niša su podelili svoje utiske.

Članovi grupe Lavina, uz širok osmeh, poručili su da "ne mogu da sklope rečenicu", od uzbuđenja. Gromoglasnim „Hvala!", svi zajedno su zahvalili na podršci glasačima. Dodali su da, u tome što su na proglašenje njihovog ulaska u finale čekali malo duže, "nema ništa slatko", ali da su tada svi skočili u isto vreme. "Sada ćemo malo da spavamo, da jedemo, treniramo, vežbamo i da se spremimo za finale", rekao je Luka Aranđelović, koji je iz Beča pozdravio porodicu,