Ovo je devojka Luke iz benda "Lavina": Vrelo izdanje svima privuklo pažnju, bodrila ga iz lože u Beču

Predstavnici Srbije na čelu sa grupom "Lavina" iz Niša sinoć su izborili plasna u finale Evrovizije 2026, koja se ove godine održava u Beču.

Posebnu pažnju javnosti privukao je harizmatični frontmen benda Luka Aranđelović, koji je svojim nastupom i energijom osvojio publiku širom Evrope. Zanimljivo je da Luka dolazi iz Niša, gde radi kao nastavnik muzičkog, a iza velikog uspeha benda "Lavina", ali i Lukinog višegodišnjeg rada, stoji i velika emotivna podrška njegove devojke Marije. Njih dvoje su dugo zajedno, a kako se navodi, upravo mu je ona bila najveći oslonac tokom priprema za „Evroviziju”. Marija