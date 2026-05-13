Tramp poveo poslovne gigante u Peking: Avion "težak" više od 10.000 milijardi dolara (foto)

Naredna tri dana mogla bi biti ključna za finansijska tržišta, jer predsednik SAD Donald Tramp i najveća korporativna delegacija koja je ikada pratila jednog američkog predsednika stigla je u Kinu.

U sredu, avion "Er Fors 1" sleteo je u Peking sa 12 imenovanih izvršnih direktora najvećih svetskih kompanija: Tesla, Nvidia, Epl, BlekRok, Boing, Goldman Saks, Sitigrup, Dženeral Elektrik, Kvalkom, Blekstoun i Kargil. Ukupna tržišna vrednost kompanija čiji su direktori u delegaciji procenjuje se na više od 10.000 milijardi dolara. Predsednik Donald Tramp potvrdio je i da će se delegaciji pridružiti još nekoliko neimenovanih izvršnih direktora velikih američkih