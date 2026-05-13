(Video) Tramp stigao u Kinu: U gostima kod Sija nakon devet godina, ove teme će biti na stolu

Donald Tramp stigao je u eking, a sastanci sa Si Đinpingom planirani su za 14. i 15. maj i uključivaće banket i obilazak Hrama Neba, lokaliteta pod zaštitom Uneska.

Trampa je dočekao Han Ženg, potpredsednik Kine, i drugi zvaničnici, uključujući ambasadora SAD u Kini Dejvida Perdjua, njegovog kolegu kineskog ambasadora u SAD Sje Fenga i izvršnog zamenika ministra spoljnih poslova Kine, Ma Džaoksua, navodi se u saopštenju Bele kuće. Trampa dočekuje 300 mladića u plavo-belim uniformama koji marširaju pistom sa kineskim zastavama, zajedno sa vojnom počasnom gardom i vojnim orkestrom. Kineski lider Si Đinping će zvanično dočekati