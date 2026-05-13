Elvira Kovač: Najveće šanse za članstvo u EU ima Crna Gora, napredak Albanije, Moldavije i Ukrajine

Potpredsednica skupštine Srbije i predsednica skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je danas da Evropska unija (EU) ponovo stavlja proširenje među prioritete, a da najveće šanse da uskoro postane članica trenutno ima Crna Gora, dok se napredak očekuje i u slučaju Albanije, Moldavije i Ukrajine.

Kovač je za RTS rekla da Srbija mora da nastavi reforme, usklađivanje sa evropskim standardima i dijalog sa Briselom, uprkos otvorenim političkim pitanjima. Od zemalja regiona očekuju se reforme, poštovanje vladavine prava i usklađivanje sa spoljnom politikom EU, dodala je. "Sve to bi za Srbiju trebalo da bude dodatni podstrek za sprovođenje reformi", rekla je Kovač. Govoreći o zahtevima EU za usklađivanje spoljne politike sa Briselom, Kovač je ocenila da se to pre