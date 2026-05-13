Francuska zabranila iskrcavanje putnika sa britanskog kruzera posle pojave gastroenteritisa

Više od 1.700 putnika i članova posade na britanskom kruzeru dobilo je naređenje da ostane na brodu posle pojave gastroenteritisa kod nekih putnika, javile su francuske vlasti.

Francuske vlasti odbacile su bilo kakvu vezu sa epidemijom hantavirusa koja se pojavila na drugom brodu zbog čega su zdravstvene vlasti Evrope u pripravnosti. Kruzer Ambišon (Ambition) bio je na polovini 14-odnevnog ptovanja iz Belfasta i Liverpula tokom koga je trebalo da ide do luka u severnoj Španiji i duž francuske atlantske obale. Brod je stigao do Bordoa u utorak uveče, saopštila je kompanija koja upravlja brodom Ambasador Kruz lajn (Ambassador Cruise Line).