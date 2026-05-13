Ministarka energetike: Stigao revidirani predlog MOL-a za NIS, nismo zadovoljni

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je danas da je kasno sinoć stigao revidirani predlog kompanije MOL (u vezi sa preuzimanjem NIS-a), ali da „i dalje nismo u potpunosti zadovoljni ponuđenim rešenjima“.

Najvažnije pitanje u ovim pregovorima ostaje budućnost rada rafinerije, stabilnost prerade i sigurnost snabdevanja našeg tržišta, navela je u objavi na Instagramu. „Nećemo donositi odluke koje mogu ugroziti energetsku bezbednost Srbije, niti uticaj koji rad rafinerije ima na našu ekonomiju i privredu. Razgovori se nastavljaju danas i sutra, sa ciljem da dođemo do održivog i odgovornog kompromis, ali ne po svaku cenu“, najavila je Đedović. Istakla je da se paralelno