Guvernerka NBS: Cene hrane stabilne, odugovlačenje oko NIS skupo košta Srbiju

Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da su cene hrane i dalje niže nego godinu dana ranije, što ukazuje da prestanak važenja uredbe o smanjenju marži u trgovini na veliko i malo nije imao veći uticaj na rast cena.

Guvernerka Narodne banke je, na predstavljanju majskog Izveštaja o inflaciji, rekla da su na taj način ispunjena očekivanja da se, nakon prestanka važenja uredbe - 1. marta, ne očekuju automatski rast marži i povratak na nivoe pre donošenja uredbe. "Činjenica da uredba nije produžena nakon februara pokazuje da nosioci ekonomske politike u Srbiji drže reč i da je ograničenje marži korišćeno kao privremena mera do donošenja sistemskih zakona, koji imaju za cilj da na