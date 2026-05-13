Valensija prvi put ide na F4 Evrolige, na svom terenu savladali Panatinaikos

Košarkaši Valensije plasirali su se prvi put na Fajnal-for Evrolige, pošto su na svom terenu savladali Panatinaikos rezultatom 81:64 u petom meču četvrtfinala plej-ofa i tako sa 3:2 u pobedama prošli u završnicu takmičenja.

Najefikasniji u ekipi Valensije bio je Branku Badio sa 20 poena. Žan Montero i Brekston Ki postigli su po 12 poena, dok su Kameron Tejlor i Serhio de Larea ubacili po devet. U redovima Panatinaikosa istakao se Najdžel Hejs-Dejvis sa 15 poena. Džedi Osman je zabeležio 10 poena, a Kendrik Nan je upisao devet. Španska ekipa je uspela da posle 0:2 pobedama u seriji preokrene i plasira se na Fajnal-for Evrolige. Valensija će u polufinalu Evrolige igrati protiv Real