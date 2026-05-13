Više od 1.700 ljudi u karantinu na kruzeru u Bordou zbog smrti jednog putnika povezane sa stomačnim virusom

Zdravstvene vlasti su ove srede saopštile da je 1.700 ljudi stavljeno u izolaciju na kruzeru u Bordou. Razlog za to je smrt jednog putnika, za koju se sumnja da je povezana sa stomačnim virusom.

Više od 1.700 osoba nalazi se u karantinu na kruzeru koji je tokom noći između utorka i srede stigao u Bordo iz Bresta, nakon smrti jednog putnika i sumnje na akutnu crevnu infekciju, prenosi AFP pozivajući se na zdravstvene vlasti. Među 1.233 putnika, uglavnom Britanaca i Iraca, osim preminulog muškarca u devedesetim godinama života, oko pedeset osoba imalo je stomačne tegobe. U toku su analize kako bi se utvrdilo da li je prisutan norovirus. Na brodu se nalazi i