Više od 1.700 ljudi u karantinu na kruzeru u Bordou zbog sumnje na zarazu

Više od 1.700 putnika i članova posade nalazi se u karantinu na kruzeru usidrenom u Bordou, nakon smrti jednog putnika i sumnje na akutnu crevnu infekciju, saopštile su danas francuske zdravstvene vlasti.

Na brodu se nalazi 1.233 putnika, uglavnom Britanaca i Iraca, kao i 514 članova posade. Pored preminulog putnika u devedesetim godinama života, kod oko 50 osoba zabeleženi su gastrointestinalni simptomi, a u toku su analize radi utvrđivanja eventualnog prisustva norovirusa, preneo je BFM TV. Prve analize obavljene na brodu isključile su prisustvo norovirusa, ali su dodatna ispitivanja u toku u Univerzitetskom kliničkom centru u Bordou. Francuske zdravstvene vlasti