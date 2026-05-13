Ministarka Paunović: 1.343 osobe upisane u birački spisak imaju preko 100 godina, najstariji glasač ima 113 godina i živi u Zemunu

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović izjavila je danas da 1.343 osobe upisane u birački spisak imaju preko 100 godina.

"Najstariji glasač ima 113 godina i živi u Zemunu. Nikakve hiljade, nikakve stotine hiljada. Ovo je podatak koji je vrlo proverljiv. Zato imate institut Komisije za kontrolu biračkog spiska", rekla je Snežana Paunović u Skupštini Srbije tokom razmatranja izmena i dopuna seta izbornih zakona. Snežana Paunović je rekla da "ne postoji nikakva mogućnost da postoje stotine hiljada preminulih birača koji se nalaze u Jedinstvenom biračkom spisku". "Proces kontrole