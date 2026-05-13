Pronašli mu marihuanu u kući, a on potom udario policajca glavom: Uhapšen mladić u Pančevu

Protiv mladića N. K. iz Pančeva biće sprovedena istraga zbog sumnje da je u kući držao marihuanu radi prodaje, a potom napao pripadnika policije u službenom vozilu.

"Više јavno tužilaštvo u Pančevu јe danas donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog N.K. (21) iz Pančeva zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti", saopšteno je. Osumnjičenom se stavlja na teret da јe pre dva dana u kući u Pančevu, neovlašćeno držao radi prodaјe opoјnu drogu marihuanu u količini od ukupno 30 grama,