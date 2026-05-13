Tabakovićeva: Inflacija u granicama cilja oko 3,6 odsto ove godine

Dodatna tražnja povezana sa održavanjem izložbe Ekspo 2027 neće stvoriti inflatorni pritisak

Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da će prema novoj projekciji centralne banke inflacija u Srbiji nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3 plus-minus 1,5 odsto i u proseku ove godine iznositi 3,6 odsto, kao i da je NBS revidirala projekciju rasta BDP-a naše zemlje za 2026. sa 3,5 na 3,0 odsto. Centralna banka očekuje da inflacija za ovu godinu iznositi u proseku 3,6 odsto, dok je u prethodnoj projekciji to bilo 3,3 odsto,