Ubedljiva pobeda San Antonija za vođstvo od 3:2 protiv Minesote

Viktor Vembanjama predvodio Sparse fenomenalnom partijom od 27 poena

Košarkaši San Antonija poveli su sa 3:2 u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije NBA lige pošto su u noćas deklasirali Minesotu rezultatom 126:97 i sad im nedostaje još jedan trijumf za plasman u finale gde ih čeka šampion Oklahoma. Viktor Vembanjama je predvodio Sparse ka ubedljivoj pobedi, fenomenalnom partijom od 27 poena, 17 skokova, pet asistencija i tri blokade. Keldon Džonson je ubacio 21 poen, Dieron Foks je dodao 18, a Stefon Kasl 17. Entoni Edvards je